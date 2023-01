Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime dell’attentato nella Repubblica Democratica del Congo

“Compassione e vicinanza a tutte le famiglie duramente colpite da questo dramma”. Ad esprimerle è il Papa, tramite il telegramma di cordoglio inviato dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, al presidente della Chiesa di Cristo in Congo, André Bokundoa-Bo-Likabe, per le vittime dell’attentato avvenuto domenica scorsa in una chiesa a Kasindi, nella Repubblica Democratica del Congo. Nel telegramma, Francesco “affida i defunti e i feriti alla misericordia di Dio” e implora che “le persone afflitte trovino consolazione e fiducia in Dio, invocando su di esse il dono della pace”.