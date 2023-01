Abusi e tutela minori: Savona-Noli, al via domani un corso di formazione per docenti proposto dall’Ufficio diocesano per la pastorale scolastica

“Abusi e tutela dei minori nella scuola: la responsabilità dei docenti” è il tema del corso che l’Ufficio per la pastorale scolastica della diocesi di Savona-Noli propone a docenti di religione cattolica di ogni ordine e grado, altri docenti e persone interessate.

Si inizierà domani, mercoledì 18 gennaio, con la conferenza su “Il valore della persona”, tenuta dal vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino. Martedì 28 febbraio il questore Alessandra Simone parlerà de “Gli abusi sui minori e la violenza contro le donne: un problema da affrontare e da risolvere”.

Mercoledì 29 marzo il comandante della Guardia di Finanza, colonnello Salvatore Salvo, tratterà di “Uso degli stupefacenti nelle scuole, gioco d’azzardo, sale gioco e Vlt: prevenzione ed educazione alla legalità. Rischi di abusi nei confronti dei giovani e rischi collegati di usura e di spaccio di droghe”. Mercoledì 26 aprile si terrà la tavola rotonda su “Tutela minori: uno sguardo condiviso” con i componenti del Servizio Tutela minori diocesano: la neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta Iose Baldizzone, l’avvocato Gianluca Gandalini e le psichiatre e psicoterapeute Gianna Poggi e Francesca Romani.

Gli incontri si terranno sempre dalle ore 17 alle 19 nel Seminario vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, nel quartiere Villetta, a Savona. Per informazioni è possibile contattare Aureliano Deraggi, direttore della Pastorale scolastica e del corso stesso, via telefono al numero 3477931556 o e-mail agli indirizzi ufficio.scuola@diocesisavona.it e aureliano.deraggi@gmail.com.