Diocesi: Lamezia, domani la proiezione del film documentario “La lettera” al seminario vescovile

Sarà proiettato domani, mercoledì 18 gennaio, alle ore 18, nel salone del seminario vescovile “S. Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme il film “La lettera – Un messaggio per la nostra terra”, documentario sul potere dell’umanità di fermare la crisi ecologica.

Il film racconta la storia dei viaggi a Roma di diversi leader, impegnati in prima linea nella cura della casa comune, per parlare con Papa Francesco della lettera enciclica Laudato si’. I protagonisti sono un leader indigeno dell’Amazzonia, un rifugiato e studente del Senegal, una giovane attivista indiana e due scienziati statunitensi (marito e moglie), in rappresentanza delle voci spesso inascoltate nella conversazione globale sul nostro pianeta. Questi leader, insieme, attraverso l’incontro con il Papa e tra loro, hanno trovato una nuova speranza per la nostra casa comune.

Al termine della proiezione, una delle prime proiezione pubbliche del documentario nel Sud Italia, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Il futuro dipende da noi” in cui il responsabile nazionale del Movimento Laudato si’, Antonio Caschetto, in videocollegamento e la referente regionale, Graziella Catozza, approfondiranno il tema con il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, il sindaco Paolo Mascaro, il direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, don Giuseppe Critelli, il direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute, don Francesco Farina, i rappresentanti della Caritas diocesana e delle associazioni.

Il docufilm “La lettera” del regista Nicolas Brown è stato prodotto dal team di “Off the Fence”, vincitore di un premio Oscar, in collaborazione con il Movimento Laudato si’ e i Dicasteri per la Comunicazione e per il Servizio dello sviluppo umano integrale.