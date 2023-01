Servizio civile universale: Ascs (Scalabriniani), 9 posti disponibili con progetti in Italia e all’estero

Sono 9 i posti disponibili ai quali i giovani tra i 18 e i 29 anni possono candidarsi per svolgere un anno di servizio civile universale presso i progetti dell’Agenzia scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo (Ascs) in Italia e all’estero. In particolare, 4 posti riguardano il progetto “Semi d’accoglienza” a Roma, 1 posto il progetto “Hero” a Milano e altri 4 posti il progetto “Caschi bianchi per l’inclusione delle persone fragili” in Sudafrica. Le esperienze offerte si inseriscono nella progettualità della Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana. “Focsiv – viene spiegato da Ascs – interpreta il Servizio civile universale come un’esperienza concreta nella solidarietà internazionale che ha l’obiettivo di stimolare un senso di cittadinanza attiva nei giovani. Si impegna ad offrire un percorso altamente formativo dal forte valore umano: un’esperienza di condivisione e di servizio, dove sperimentarsi e rafforzare competenze personali e professionali”. Chi è interessato ha tempo fino alle 14 di venerdì 10 febbraio per inoltrare la propria candidatura. Informazioni su www.ascs.it.