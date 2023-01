Settimana preghiera unità cristiani: Nardò-Gallipoli, in programma una veglia ecumenica e una tavola rotonda

Sono due le iniziative aperte alla partecipazione di tutti i fedeli programmate a livello diocesano nella Chiesa di Nardò-Gallipoli, per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. La prima domani, mercoledì 18 gennaio, nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Galatone, alle ore 19. Alla veglia ecumenica “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Isaia 1,17)” intervengono mons. Fernando Filograna, vescovo di Nardò-Gallipoli, Giovanni Giannoccolo, protopresbitero greco-ortodosso in Lecce, Tommaso Carpino, pastore pentecostale della Chiesa evangelica internazionale. La veglia sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della diocesi.

Il secondo appuntamento giovedì 26 gennaio nella parrocchia San Gerardo Maiella a Nardò, alle ore 19. Il programma della tavola rotonda ecumenica sul tema “La verità di Cristo nell’esistenza umana. Vite esemplari (Nektarios da Egina, Madre Teresa di Calcutta, Martin Luther King)” prevede i saluti di mons. Fernando Filograna e gli interventi di Isabelle Bernardini, direttrice della Biblioteca della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia e Malta “Kallinikos Lystron”; Salvatore Cipressa, direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso; Gabriele Bertin, pastore valdese. Modera: Lara Carrozzo, docente di lettere. Incursioni musicali a cura del maestro Francesco Del Prete (violino).