Diocesi: Porto-Santa Rufina, morto il diacono Enzo Crialesi. Fu responsabile di Caritas e Migrantes. Giovedì i funerali

Nella tarda serata di ieri, 16 gennaio, è morto Enzo Crialesi, diacono permanente della Chiesa di Porto-Santa Rufina. Da tempo, informa la diocesi, combatteva con un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo, nonostante le cure mediche e la tanta voglia di vivere.

Nato a Roviano, in provincia di Roma, il 17 febbraio 1944, era sposato e padre di due figli. Dipendente delle Ferrovie dello Stato, era stato ordinato diacono il 26 ottobre 1997 dal mons. Antonio Buoncristiani presso la chiesa cattedrale della Storta.

“Per anni dinamico direttore della Caritas diocesana, ultimamente – viene ricordato in una nota – è stato responsabile dell’Ufficio per la Pastorale dei migranti, promuovendo incontri di dialogo e amicizia nelle parrocchie e nelle scuole. Il suo servizio, sempre generoso, lo ha visto collaboratore dei parroci del Sacro Cuore di Gesù a Ladispoli, prima don Giuseppe Colaci ed ora mons. Gianni Righetti. Enzo ha vissuto i momenti difficili della malattia circondato dall’affetto dei familiari e degli amici, sostenuto dalla forza della fede che come diacono ha annunciato nella celebrazione liturgica”.

Il funerale verrà celebrato dal vescovo Gianrico Ruzza giovedì 19 gennaio, alle 11, nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ladispoli.