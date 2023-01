Settimana preghiera unità cristiani: Albenga-Imperia, da domani in programma tre celebrazioni

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si svolge dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), sono tre gli appuntamenti in programma nella diocesi di Albenga-Imperia. Domani, alle 18, il vescovo Guglielmo Borghetti presiederà la messa inaugurale nella chiesa concattedrale dei Santi Maurizio e Compagni Martiri ad Imperia. Venerdì 20 gennaio, alle 18.30, è prevista la celebrazione ecumenica della Parola di Dio presso la chiesa Santa Maria degli Angeli, dell’Opera dei Salesiani ad Alassio. Infine, mercoledì 25 gennaio, alle 17.30, mons. Borghetti presiederà la messa a chiusura della Settimana nella chiesa cattedrale di Albenga.