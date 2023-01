New European Bauhaus: progetti di sostenibilità, inclusione ed estetica anche per la ricostruzione dell’Ucraina

La Commissione europea aumenterà i finanziamenti del New European Bauhaus (Neb) con altri 106 milioni di euro del programma Horizon Europe per il 2023-24. Il Neb ha creato una rete di organizzazioni e cittadini in tutta Europa per progetti di sostenibilità, inclusione ed estetica. Anche in Ucraina sono attivi progetti pilota di emergenza e ricostruzione a lungo termine. Lo comunica la Commissione Ue in una nota sui risultati del progetto. Sono già in corso diversi progetti grazie ai 100 milioni di euro già stanziati dall’Ue. Il Neb riunisce 600 organizzazioni partner, reti Ue e locali. Le attività (premi, festival, laboratorio) stanno “raggiungendo gli obiettivi con una rete transnazionale dal basso”. L’iniziativa riunisce esperti di diversi settori: arte e design, industrie culturali e creative, istituzioni culturali, formatori, scienziati, innovatori, imprese, autorità locali e regionali e cittadini. Inoltre, il Neb ha a disposizione un database con una mappa interattiva. In Ucraina, il laboratorio Neb sta portando avanti tre progetti pilota (urgenza abitativa, circolarità e capacity building), raccogliendo le esigenze dei comuni e degli stakeholder (architetti, urbanisti, studenti e imprese di costruzione). Una serie di strumenti per i progetti ucraini, i partner Neb e gli esperti internazionali saranno disponibili nel primo trimestre del 2023. In generale, nel 2022 sono stati scelti i primi sei progetti di trasformazione locale replicabili su larga scala in Europa, che stanno fornendo risultati e nel 2023 ne saranno selezionati altri dieci.