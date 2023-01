Gmg 2023: Termoli, domani un contro dei giovani della diocesi con il vescovo De Luca

In preparazione alla Giornata mondiale della gioventù in programma dal 1° al 6 agosto a Lisbona, in Portogallo, domani sera è previsto un nuovo incontro dei giovani a Termoli.

L’iniziativa, aperta a tutti, si svolgerà, infatti, mercoledì 18 gennaio, alle 19.30, nella chiesa della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Un momento di preghiera e convivialità, accompagnato dal vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, per condividere il cammino e conoscere più da vicino un evento che richiamerà migliaia di giovani da tutto il mondo a Lisbona.

Per informazioni si può contattare anche la pagina Facebook Giovani della diocesi di Termoli-Larino. Parola d’ordine: “rise-up!”.