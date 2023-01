Settimana preghiera unità cristiani: Vicenza, sabato la veglia presieduta dal vescovo Brugnotto

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Is 1,17)” -, nella diocesi di Vicenza sono previsti diversi incontri di preghiera durante tutta la Settimana, con i cristiani ortodossi ed evangelici che abitano nel territorio: domani, mercoledì 18 gennaio, a Costabissara (cattolici e ortodossi rumeni); venerdì 20 a Bassano del Grappa (cattolici, ortodossi rumeni e metodisti), domenica 22 a Schio (cattolici e ortodossi moldavi); martedì 24 ad Arzignano (cattolici e ortodossi serbi); mercoledì 25 a Vicenza (cattolici e ortodossi serbi, moldavi e rumeni), dove è in programma anche un incontro con evangelici e metodisti.

Cuore di questa Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani sarà la veglia di preghiera di sabato 21 gennaio presieduta dal vescovo Giuliano Brugnotto, alle 20.30, nella basilica dei Santi Felice e Fortunato con la presenza di cattolici, ortodossi ed evangelici di tutto il nostro territorio.

Si inserisce nello spirito della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani anche la scelta della diocesi di affidare nel mese di gennaio il video commento al Vangelo della domenica La Parola a don Gianluca Padovan (delegato vescovile per l’ecumenismo) insieme al pastore metodista Davide Ollearo.