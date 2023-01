Settimana preghiera unità cristiani: Avezzano, in programma due celebrazioni

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si svolge dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), l’Ufficio di Pastorale dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso della diocesi di Avezzano promuove due appuntamenti ai quali interverranno il vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro, il parroco della Chiesa ortodossa romena, Daniel Mititelu, e la pastora della Chiesa evangelica valdese, Hiltrud Stahlberger-Vogel. Gli incontri di preghiera ecumenica saranno ospitati mercoledì 18 gennaio, alle 19, nella chiesa evangelica metodista di Villa San Sebastiano (Aq) e mercoledì 25 gennaio, alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Rocco in Avezzano.