Settimana preghiera unità cristiani: Genova, giovedì in cattedrale il primo appuntamento con mons. Tasca

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in programma dal 18 al 25 gennaio, a Genova sono stati organizzati tre appuntamenti. Il primo si terrà giovedì 19 gennaio, alle ore 18.30, nella cattedrale di San Lorenzo. Sarà un incontro di preghiera al quale saranno presenti mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, padre Filip Sorin della Chiesa ortodossa romena di Sestri Ponente e la pastora Giovanna Vernarecci della Chiesa evangelica ispano-americana di Genova. La settimana successiva, martedì 24 gennaio, alle ore 18, presso la Sala Quadrivium, il pastore Michel Charbonnier, membro del Comitato centrale del Cec, e Luigi Sandri, giornalista e scrittore, interverranno sul tema “Ancora una volta chiedo: come si avrà la pace?”. Entrambi questi appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming tramite la pagina YouTube de “Il Cittadino”. Infine, mercoledì 25 gennaio, alle ore 20.30, nella basilica delle Vigne, si terrà un incontro di dialogo e preghiera che sarà animato dai giovani.

Inoltre, in occasione della Giornata del dialogo ebraico-cristiano, oggi pomeriggio, alle ore 18, è in programma l’incontro sul tema “Uno sguardo nuovo” al quale interverranno Giuseppe Momigliano, rabbino capo della Comunità ebraica di Genova, William Jourdan, pastore della Chiesa valdese di Genova, e don Paolo Costa, docente di Sacra Scrittura al Pontificio Istituto biblico di Roma. Anche questo incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale www.youtube.com/ilcittadinotv.