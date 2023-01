Papa Francesco: “compassione e vicinanza” per l’attentato contro una chiesa pentecostale di Kasindi, in R.D. Congo

“Compassione e vicinanza” per l’attentato, domenica 15 gennaio, rivendicato dall’Is, contro una chiesa pentecostale di Kasindi, nella Repubblica Democratica del Congo, “che ha causato la morte di centinaia di persone innocenti”, sono state espresse da Papa Francesco in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, indirizzato al reverendo André Bokundoa-bo-Likabe, presidente della Chiesa di Cristo nel Paese africano.

Il Papa, si legge nel testo, “affida i defunti e i feriti alla misericordia di Dio. Implora Cristo, Signore della vita, affinché gli afflitti trovino consolazione e fiducia in Dio, invocando su di loro il dono della pace”.