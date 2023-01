Settimana preghiera unità cristiani: Rossano-Cariati, giovedì incontro ecumenico con mons. Aloise nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa

Si apre domani mercoledì 18 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si concluderà il 25 gennaio, il cui tema è “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”. L’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise, “ha voluto rimarcare l’importanza del dialogo interreligioso, seguendo anche la vocazione ecumenica espressa dalla storia di Rossano che vanta le figure dei Santi Nilo e Bartolomeo, fulgidi esempi di quella comunione tra i popoli che deve sempre essere perseguita”, si legge in una nota della diocesi. L’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, diretto da don Agostino De Natale, organizza per giovedì 19 gennaio, alle ore 18,30, nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa a Rossano, un incontro di preghiera ecumenica. Vi prenderanno parte mons. Aloise, padre Ioan Manea della Chiesa ortodossa romena di Cosenza, il pastore Stefano Rugna della Chiesa pentecostale Bethel di Rossano e il pastore Adelmo Pereira della Chiesa pentecostale Missione cristiana.