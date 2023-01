Settimana preghiera unità cristiani: diocesi Roma, il 19 gennaio veglia ecumenica nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17). Questo versetto tratto dal Libro del profeta Isaia è il tema scelto per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si terrà dal 18 al 25 gennaio. In quest’ultima data, solennità della Conversione di san Paolo, alle 17.30, nella basilica di San Paolo fuori le Mura, Papa Francesco concluderà la Settimana con la celebrazione dei Vespri.

Tra i vari eventi in programma, centrale sarà la veglia ecumenica diocesana, giovedì 19 gennaio, alle 18, nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale, che sarà presieduta da mons. Riccardo Lamba, vescovo delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Parteciperà inoltre mons. Baldo Reina, vescovo ausiliare per il settore Ovest e vicegerente della diocesi, e mons. Rami Alkabalan, oltre ai rappresentanti di diverse Chiese cristiane e comunità ecclesiali presenti a Roma. La predicazione sarà affidata al pastore Daniele Garrone, biblista e presidente della Fcei (Federazione delle Chiese evangeliche in Italia). La veglia diocesana sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma.

Durante la Settimana saranno diverse le iniziative organizzate da parrocchie e comunità a tema ecumenico. Tra le tante, a Santa Maria in Trastevere, venerdì alle 20, una preghiera solenne con il patriarca ortodosso di Alessandria Sua Beatitudine Teodoro; mentre il 24, alle 19, sempre nella basilica di Trastevere, alla preghiera serale della Comunità di Sant’Egidio predicherà il pastore Paolo Ricca della Chiesa valdese. A San Bartolomeo all’Isola Tiberina, il 22 alle 9, si terrà un incontro con una delegazione dell’Istituto ecumenico di Bossey del Consiglio ecumenico delle Chiese, con visita del Santuario in memoria dei nuovi martiri e testimoni della fede del XX e XXI secolo. Ancora, la messa nei vari riti cattolici orientali e nel rito romano verrà celebrata solennemente nel Centro Eucaristico Ecumenico di Santa Maria in Via Lata (via del Corso, 306) delle Figlie della Chiesa, con inizio alle 20, che vedrà la partecipazione dei diversi Collegi pontifici presenti a Roma. Mercoledì 18 alle 18.30, a San Giuseppe al Trionfale, è prevista la messa in rito bizantino celebrata da padre Mark Semehen, rettore della basilica ucraina cattolica di Santa Sofia, che porterà la sua testimonianza. Martedì 24, alle 19, a Santa Maria degli Angeli, la veglia ecumenica di prefettura.