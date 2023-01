Settimana preghiera unità cristiani: Cuneo e Fossano, da mercoledì tre appuntamenti

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si svolge dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), sono in programma tre appuntamenti nelle diocesi di Cuneo e Fossano. Si parte il 18 gennaio, alle 20.45, nella parrocchia San Giovanni Battista in Centallo. Domenica 22 gennaio, alle 18.15, l’incontro sarà ospitato presso la parrocchia Santa Maria del Salice in Fossano. Infine, domenica 29 gennaio, alle 21, appuntamento nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Cuneo.