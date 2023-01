Dialogo cattolici-ebrei: Cei e Ucei, a Ferrara il 15 e il 16 marzo “Ebraismo e cristianesimo a scuola. 16 Schede per conoscerci meglio”

“Ebraismo e cristianesimo a scuola. 16 Schede per conoscerci meglio”. Questo il tema dell’evento, in programma a Ferrara per il 15 e il 16 marzo prossimi, promosso congiuntamente dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) e dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei). L’annuncio dell’iniziativa – viene ricordato in una nota diffusa oggi – arriva in una data simbolica, ovvero nel giorno in cui si celebra la 34ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, che ha proprio l’obiettivo di sensibilizzare i cattolici verso il rispetto, il dialogo e la conoscenza della tradizione ebraica.

Al centro del convegno, che si svolgerà presso il Museo nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah (Meis), ci sarà infatti la presentazione di alcune schede sull’ebraismo destinate alla redazione dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica (Irc) nelle scuole, predisposte da un gruppo misto di redattori ebrei e cattolici. “In tal modo – viene sottolineato –, Cei e Ucei intendono confermare l’impegno a operare insieme per una corretta conoscenza e trasmissione della tradizione e della storia ebraica alle nuove generazioni. Luogo privilegiato perché ciò avvenga è l’insegnamento scolastico della religione cattolica, all’interno del quale le 16 schede costituiscono un capitale di cultura e di conoscenza che si rivela importante in un contesto storico come l’attuale dove rigurgiti di antisemitismo sembrano mostrare ancora una forte capacità di condizionare e deformare il linguaggio, le azioni, la cultura e la storia”.

L’evento di Ferrara sarà articolato in due momenti. Nel pomeriggio del 15 marzo è previsto il momento istituzionale, con gli interventi delle autorità locali e dei rappresentanti di Cei e Ucei. Seguiranno la consegna delle schede agli editori e la visita delle mostre permanenti del Meis. La sessione del 16 marzo, invece, ospiterà alcuni laboratori didattici rivolti agli insegnanti dei diversi ordini di scuola su temi quali la storia dell’ebraismo italiano, “Gesù ebreo”, aspetti inerenti la terminologia e il linguaggio. “Con la presentazione delle schede – sottolineano dalla Conferenza episcopale italiana – giunge a compimento un progetto avviato tre anni fa e condotto, per la Segreteria generale della Cei, dall’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, dall’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università e dal Servizio nazionale per l’insegnamento della religione cattolica. Un percorso che aveva già visto tappe significative nel giugno 2019 e nel dicembre 2021 con un seminario per insegnanti e un incontro presso il Monastero di Camaldoli”.