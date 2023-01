Settimana preghiera unità cristiani: Terni, in programma celebrazioni e testimonianze di rifugiati e sui corridoi umanitari

Sarà celebrata dal 18 al 25 gennaio la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”. “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17) è il tema scelto per la Settimana 2023. Nella diocesi di Terni-Narni-Amelia, d’accordo con gli altri ministri di culto delle Chiese cristiane, si vivranno alcuni momenti di preghiera: giovedì 19 gennaio nella chiesa di San Matteo a Campitelli, alle ore 17.30, vespro ortodosso con la comunità ortodossa rumena e la presenza del vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Francesco Antonio Soddu.

Lunedì 23 gennaio nella parrocchia di Santa Maria del Carmelo a Terni, alle ore 17.30, celebrazione ecumenica della Parola di Dio, presieduta dal vescovo Soddu, con il pastore Pawel Gawjeski, don Vincenzo Greco e padre Vasile Andreica e la testimonianza sui rifugiati da parte di un operatore della Comunità di Sant’Egidio. La preghiera sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della diocesi di Terni-Narni-Amelia.

Mercoledì 25 gennaio presso la chiesa evangelica metodista di Terni, alle ore 17.30, preghiera ecumenica della Parola di Dio con la presenza di mons. Soddu, con il pastore Pawel Gawjeski, don Vincenzo Greco, padre Vasile Andreica e la testimonianza sui corridoi umanitari da parte di una operatrice della Chiesa evangelica.

“La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani merita particolare attenzione – spiega don Enzo Greco, direttore dell’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e dialogo – perché esprime il desiderio e l’impegno di comunione tra le Chiese, per pregare insieme per il raggiungimento della piena unità, solidarietà e collaborazione. In diocesi, da alcuni anni, stiamo proponendo un cammino comune nel consiglio delle Chiese cristiane per promuovere il dialogo e le attività ecumeniche tra le diverse confessioni religiose cristiane presenti a livello territoriale, valdesi-metodisti, cattolici, ortodossi rumeni, per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso”.