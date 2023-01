Dialogo cattolici-ebrei: Catania, oggi pomeriggio un incontro con mons. Renna e il rabbino Arbib

Oggi, 17 gennaio, alle ore 17,30 presso l’aula magna del Polo Fad San Luca (via Crociferi 36/B), a Catania all’incontro-dialogo sul tema “Consolate, consolate il mio popolo (Is. 40, 1-11)”, in occasione della XXXIV Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, sarà presente rav Alfonso Arbib, presidente dell’Assemblea rabbinica d’Italia (Ari), e per la Chiesa di Catania l’arcivescovo Luigi Renna, insieme a don Antonino La Manna, vicario episcopale per la Cultura e studioso di Sacra Scrittura.

“La Parola di Dio scelta è molto attuale in un tempo di difficoltà e di timore sia per l’epidemia di Covid-19 sia per i suoi effetti sociali ed economici. Sia gli ebrei sia i cristiani riconoscono in questa parola profetica la volontà di Dio di stringere un’alleanza con il popolo sofferente per uscire dagli schemi rigidi di gruppo e di contrapposizione e riconoscersi fratelli, figli dello stesso Padre”, si legge in una nota della diocesi.