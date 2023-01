Nigeria: Unicef, 25 milioni di persone a rischio fame nel 2023, tra cui 2 milioni di bambini negli Stati nord-orientali

Se non si interviene con urgenza, quasi 25 milioni di nigeriani rischiano di soffrire la fame nella stagione magra tra giugno e agosto 2023, secondo il Cadre harmonisé dell’ottobre 2022, un’analisi alimentare e nutrizionale condotta due volte l’anno dal governo in 26 dei 36 Stati della Nigeria e sostenuta dalle Nazioni Unite. Lo dice oggi l’Unicef. Si tratta di un aumento previsto rispetto alle 17 milioni di persone che attualmente si stimano a rischio di insicurezza alimentare. I continui conflitti, i cambiamenti climatici, l’inflazione e l’aumento dei prezzi dei generi alimentari sono i fattori chiave di questa allarmante tendenza. L’accesso al cibo è stato compromesso dalla persistente violenza negli Stati nord-orientali di Borno, Adamawa e Yobe (Bay) e dal banditismo armato e dai rapimenti in Stati come Katsina, Sokoto, Kaduna, Benue e Niger. Secondo l’Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze, le diffuse inondazioni della stagione delle piogge 2022 hanno danneggiato più di 676.000 ettari di terreni agricoli, diminuendo i raccolti e aumentando il rischio di insicurezza alimentare per le famiglie di tutto il Paese. Dei 17 milioni di persone che attualmente sono in condizioni di insicurezza alimentare, 3 milioni si trovano negli Stati Bay nord-orientali. “Senza un’azione immediata, si prevede che questa cifra aumenti a 4,4 milioni nella stagione magra. Questo dato comprende le popolazioni sfollate altamente vulnerabili e coloro che sono tornati che stanno già lottando per sopravvivere a una crisi umanitaria su larga scala in cui 8,3 milioni di persone hanno bisogno di assistenza”, denuncia l’Unicef, ricordando che i bambini sono i più vulnerabili all’insicurezza alimentare: “Circa 6 dei 17 milioni di nigeriani oggi in condizioni di insicurezza alimentare sono bambini sotto i 5 anni che vivono negli Stati di Borno, Adamawa, Yobe, Sokoto, Katsina e Zamfara. Esiste un grave rischio di mortalità tra i bambini attribuito alla malnutrizione acuta. Solo negli Stati Bay, si prevede che il numero di bambini colpiti da malnutrizione acuta aumenterà da 1,74 milioni nel 2022 a 2 milioni nel 2023”. Le Nazioni Unite invitano il governo nigeriano, la comunità dei donatori e le parti interessate pubbliche e private a “impegnare urgentemente le risorse e ad attuare misure di mitigazione per salvare vite umane e prevenire una situazione di sicurezza alimentare e nutrizionale potenzialmente catastrofica”.