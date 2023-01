Settimana preghiera unità cristiani: Piacenza, in programma diverse celebrazioni e una conferenza

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si svolge dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), l’Ufficio per l’Ecumenismo della diocesi di Piacenza-Bobbio promuove alcuni appuntamenti in collaborazione con altre confessioni cristiane presenti sul territorio. Mercoledì 18 gennaio si inizia con la celebrazione dei vespri presieduti dal vincenziano padre Nicola Albanesi alle 18 nella chiesa del monastero delle Monache carmelitane.

Venerdì 20 gennaio, alle 20.30, è in programma la celebrazione ecumenica in cattedrale con la partecipazione del vescovo diocesano Adriano Cevolotto, del pastore metodista Nicola Tedoldi, dei rappresentanti delle comunità ortodosse macedone, moldava, rumena e serba e della comunità cattolica ucraina di rito orientale.

Per il fine settimana è previsto lo “scambio degli amboni”: si alternano nella predicazione il pastore Tedoldi durante la messa di sabato 21 gennaio alle 18.30 in cattedrale e il parroco del Duomo, mons. Serafino Coppellotti, alla liturgia di domenica 22 alle 10 nella chiesa evangelica metodista.

Le iniziative proseguiranno anche oltre la Settimana: domenica 29 gennaio, infatti, alle 15.30 presso il Seminario vescovile, si svolgerà l’incontro sulla situazione dell’ecumenismo oggi; relatore Riccardo Burigana, docente di Storia ecumenica della Chiesa all’Istituto di Studi ecumenici di Venezia e direttore del Centro studi per l’Ecumenismo in Italia.