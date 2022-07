Ue: 433 milioni di euro per Italia, Belgio e Lussemburgo. Accoglienza rifugiati ucraini, risposta al Covid e vaccini

Italia, Belgio e Lussemburgo riceveranno ulteriori 433,79 milioni di euro nell’ambito di React-Eu “per sostenere le persone in fuga dall’aggressione russa contro l’Ucraina, l’occupazione e il settore sanitario”. Lo comunica la Commissione europea. In Belgio, 33,4 milioni di euro del Fondo sociale europeo “miglioreranno l’orientamento, la consulenza e il sostegno all’occupazione. L’obiettivo è integrare nel mercato del lavoro i rifugiati ucraini e le persone in cerca di lavoro vulnerabili che hanno perso il lavoro o si trovano in condizioni di lavoro precarie dopo la pandemia di Covid-19, concentrandosi in particolare sullo sviluppo delle competenze digitali”. In Lussemburgo, il Fondo per gli aiuti agli indigenti riceverà 390mila euro per fornire più aiuti alimentari alle persone bisognose. In Italia si aggiungeranno 136 milioni di euro al programma operativo “Governance e capacità istituzionale” per contribuire ad alleviare le pressioni sul sistema sanitario del Paese, per contribuire all’assunzione di nuovi operatori sanitari pubblici e per coprire i costi delle ore straordinarie prestate da 23.200 medici e altro personale sanitario durante la pandemia”. Inoltre, 264 milioni di euro “saranno utilizzati per l’acquisto di dosi di vaccini contro il Covid-19”.