Diocesi: Padova, visita al battistero della cattedrale in promozione riservata ai residenti

È stata inaugurata una settimana fa – venerdì 8 luglio – la nuova proposta di visita al battistero della cattedrale di Padova, con il suo ciclo di affreschi di Giusto de’ Menabuoi (patrimonio mondiale Unesco dallo scorso anno all’interno di “I cicli affrescati del XIV secolo di Padova”), voluta dalla diocesi di Padova e realizzata in partenariato con Kalatà. In questa fase “inaugurale” del nuovo percorso, informa la diocesi in un comunicato, viene proposta una promozione riservata ai residenti del comune di Padova: da oggi 15 luglio al 30 settembre potranno accedere alla visita al battistero della cattedrale o al battistero e Museo diocesano con biglietto ridotto. Basta digitare il codice sconto “PromoresidentiPadova” all’interno della procedura di acquisto online dei biglietti disponibile sul sito www.kalata.it. Sul medesimo sito è possibile reperire tutte le informazioni relative alle modalità di visita e di accesso all’iniziativa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0174/330976 o inviare una e-mail all’indirizzo booking@kalata.it.