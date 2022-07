Ucraina: Orionini, la guerra non ferma le attività estive a Leopoli per 120 giovani

Sono 120, tra bambini e ragazzi, i giovani che partecipano quest’anno alle “Allegre Vacanze”, il tradizionale appuntamento estivo organizzato a Leopoli dai sacerdoti Orionini. I religiosi proseguono infatti le loro attività che, in questo tempo segnato dalla guerra, sono rivolte soprattutto a quanti si rivolgono a loro in cerca di aiuto e di sostegno, materiale e morale. Lo riferisce l’agenzia Fides. La guerra non ha interrotto questa iniziativa che da 17 anni ormai caratterizza le estati di molti bambini e ragazzi in Ucraina. Tutto nasce nel 2005, racconta Don Moreno Cattelan dal monastero “Don Orione” di Leopoli, quando decidemmo di organizzare un centro estivo al quale demmo il nome: “Le Allegre Vacanze”. A quella iniziativa seguì la promessa dei sacerdoti alle famiglie dei ragazzi partecipanti di non lasciarle sole. E così è stato: sono passati diciassette anni da quell’appello e, nonostante la guerra, i religiosi orionini continuano a mantenere la promessa fatta a quel gruppetto di mamme e a tante altre che negli anni si sono susseguite.