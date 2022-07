Diocesi: Caritas Genova, Giuseppe Armas nuovo direttore

(Foto: arcidiocesi di Genova)

Giuseppe Armas è il nuovo direttore della Caritas diocesana di Genova ed è il primo laico a svolgere tale servizio nella diocesi della città della Lanterna. Lo rendono noto la diocesi di Genova, la Caritas diocesana e la Fondazione Auxilium che hanno diffuso una nota congiunta. La nomina è stata ufficializzata questa mattina da mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova. Armas succede a don Andrea Parodi, che rimane vicario per il servizio della carità e per gli affari economici. Nato ad Oristano nel 1962, è laureato in educazione professionale. È stato educatore e dal 2009 ad oggi è stato direttore della cooperativa sociale Emmaus Genova. Già obiettore di coscienza, nel 1983-1984 partecipa a numerose associazioni ecclesiali e sta compiendo il percorso per il diaconato permanente. Sua moglie, Maria Rita Olianas, è responsabile del Settore Emergenza della stessa Caritas diocesana. “Si precisa oggi un aspetto importante per la nostra Diocesi” ha affermato l’arcivescovo. “Poco più di un anno fa – queste le parole di mons. Tasca diffuse dall’Ufficio per le comunicazioni sociali – ho affidato unitamente ad un solo vicario, mons. Andrea Parodi, la carità e gli affari economici e non certo per caso: i due temi per la Chiesa di papa Francesco devono essere intimamente e significativamente collegati. In questa ottica avevo chiesto a don Andrea di diventare anche direttore della Caritas Diocesana, perché per un po’ di tempo la conoscesse, ne facesse esperienza, entrasse in relazione, ne misurasse il carico e tutto questo ci aiutasse a discernere la direzione da prendere. Oggi, con il Consiglio episcopale, portiamo a maturazione questo tempo di discernimento, dotando la Caritas di una figura di direttore completamente dedicato che, per la prima volta, è una figura laica. Ringrazio di cuore Pippo Armas per aver accolto questa proposta, che si inserisce nel suo bel cammino a servizio della Chiesa e, già in molti modi in questi decenni, a fianco della Caritas stessa”. Il nuovo direttore ha affermato che “unità e sinergia, delega e responsabilità, chiesa sinodale saranno le linee guida del nostro cammino”. Da parte sua, don Andrea Parodi ha sottolineato come, “per la prima volta in diocesi, un laico guida la Caritas”.