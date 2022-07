Ambiente: Comitato scientifico e organizzatore Settimane sociali, “sostenere la nascita di Comunità energetiche rinnovabili”

Il Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali fa proprio l’appello lanciato a livello nazionale da Next insieme a tante associazioni ed organizzazioni laiche e religiose, a favore di “un rapido avvio dei processi necessari a sostenere la nascita di Comunità energetiche rinnovabili”. Infatti, “l’attuale situazione economica, ambientale e internazionale rende quanto mai urgente perseguire con decisione l’obiettivo lanciato alla Settimana sociale di Taranto di una conversione ecologica ed energetica vissuta a partire dalle nostre comunità civili ed ecclesiali”. Per questo, si legge in una nota del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, “riteniamo importante che, indipendentemente da quali saranno gli esiti dell’attuale crisi di governo, l’impegno per la transizione energetica non venga interrotto e tutti i dispositivi di natura economica e legislativa tesi a favorire la nascita delle Comunità energetiche rinnovabili vengano quanto prima definiti ed applicati”.