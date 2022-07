Ue-Niger: rafforzamento cooperazione nella lotta al traffico di migranti

L’Unione europea e il Niger stanno rafforzando la loro cooperazione “con l’avvio di un partenariato operativo per contrastare il traffico di migranti”. Lo riferisce una nota emessa a Bruxelles: “Gli sforzi congiunti nell’ambito di questo partenariato aiuteranno a salvare vite umane, interrompere il modello di business utilizzato dalle reti criminali, impedire ai migranti di diventare vittime di violenza e sfruttamento e proteggere i loro diritti fondamentali”. Come evidenziato nel nuovo patto dell’Ue sulla migrazione e l’asilo, la lotta al traffico di migranti “è una sfida condivisa che richiede una solida cooperazione e coordinamento con i principali Paesi partner lungo le rotte migratorie, in linea con l’approccio generale dell’Unione alla migrazione”.

Situato nel cuore del Sahel, il Niger è da decenni al crocevia dei flussi migratori verso l’Africa settentrionale e occidentale e verso l’Ue, nonché un Paese di destinazione per i migranti. “Il Paese ha compiuto notevoli sforzi per contrastare il traffico di migranti, aiutando a evacuare le persone colpite dalla Libia e garantendo un dignitoso ritorno a casa per i migranti irregolari”. Il Niger e l’Unione europea “hanno collaborato come partner di fiducia nella regione del Sahel e sono stati coinvolti in diverse iniziative congiunte che affrontano questioni più ampie in materia di migrazione e sicurezza”.

Ora, la “cooperazione costruttiva tra il Niger e l’Unione europea e il forte impegno reciproco a intensificare gli sforzi congiunti per affrontare i rischi legati alla migrazione e alla sicurezza e le conseguenze della migrazione irregolare stanno facendo un passo in più, sia dal punto di vista operativo che politico”. Il partenariato operativo per contrastare il traffico di migranti “è una risposta a bisogni condivisi e si propone di raggiungere obiettivi comuni, sulla base del rinnovato Piano d’azione dell’Ue contro il traffico di migranti” (2021-2025).

La commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha dichiarato: “Stiamo compiendo un passo fondamentale nella lotta al traffico di migranti. Il Niger è stato a lungo un partner chiave per affrontare le sfide alla sicurezza e gestire la migrazione e sono lieta che oggi stiamo lanciando insieme una partnership operativa per contrastare il traffico di migranti al fine di consolidare e aumentare i nostri sforzi. Insieme, faremo tutto il possibile per salvare la vita dei migranti e prevenire le violazioni dei loro diritti, rafforzare la gestione e la sicurezza dei confini, smantellare le reti criminali responsabili del contrabbando e offrire autentiche alternative economiche alle persone che cercano una vita migliore in Niger”.