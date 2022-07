Diocesi: Pistoia, domenica la festa della Madonna dell’Umiltà. Il vescovo Tardelli presiede la messa nel pomeriggio

Domenica 17 luglio è la festa della Madonna dell’Umiltà, nella diocesi di Pistoia. “Nel 1492 – spiega don Giordano Favillini, della Fraternità Apostolica di Gerusalemme – mentre in Pistoia perversava l’odio fra i cittadini, la violenza e gli omicidi, da un’immagine posta nella chiesa di Santa Maria Forisportam, a mezzogiorno del 17 luglio iniziò a scendere un sudore rossastro dalla fronte della Madonna. Era un messaggio con il quale la Vergine indicava l’umiltà come via per trovare la pace e la concordia in quella città così tormentata dalla violenza”.

“Questo messaggio è attualissimo anche per oggi – prosegue –. Nel cuore dell’Europa c’è la guerra, si assiste a una ricorsa agli armamenti, divisioni nella società, contrapposizioni anche nelle comunità ecclesiali, molte famiglie vivono i drammi delle separazioni. La Regina della Pace ci indica la via dell’umiltà come strada regale per trovare la pace, la riconciliazione, il bene comune. La sapienza dei Padri del deserto così si esprime in un detto: ‘L’umiltà non è uno dei cibi della festa ma il condimento di tutte le vivande’”.

Durante la novena per la festa, spiega don Giordano, “preghiamo insieme con Maria per ottenere il dono della pace e la salute per i tanti ammalati di questo tempo”.

Domani, sabato 16 luglio, prende il via anche la novena di San Jacopo apostolo. Alle 17 don Luca Carlesi presiede la santa messa alla basilica della Madonna dell’Umiltà. A seguire la processione e la vestizione della statua di San Jacopo sulla facciata della cattedrale.

Domenica 17 luglio, alle 17, mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, presiede la santa messa per la solennità della Madonna dell’Umiltà.