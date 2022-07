Diocesi: Rossano-Cariati, riparte da oggi il progetto “Chiese aperte”

(Foto: Museo Diocesano e del Codex di Rossano-Cariati)

Riparte il progetto “Chiese aperte”, promosso dall’Associazione di volontariato “Sbc Sibaritide beni culturali” e dall’associazione “Insieme per camminare”, in partenariato con il Museo diocesano e del Codex di Rossano-Cariati.

A partire da oggi 15 luglio e fino al 31 agosto le chiese del centro storico di Rossano, a Corigliano-Rossano, rimarranno aperte tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 20, grazie alla presenza di volontari pronti ad accogliere i cittadini e i turisti che vorranno conoscere il valore storico di chiese generalmente chiuse al pubblico, perché non sedi parrocchiali.

Il progetto vedrà l’apertura delle chiese nel centro storico di Rossano: San Bernardino, San Giovanni di Dio, San Michele, la Panaghia, San Biagio e San Domenico sottoposte a recente restauro.

“Chiese aperte”, spiega una nota della diocesi, è un progetto sostenuto dalla Cei con i fondi 8xmille e l’apertura giornaliera, dalle 16 alle 20, è resa possibile grazie all’impegno di volontari animati dal desiderio di contribuire alla conoscenza e valorizzazione dei tesori presenti nella loro città”.