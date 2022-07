Scuola: Fidae, da domenica a Ravenna il Campus dedicato alla “futurità educativa”

Si terrà dal 17 al 23 luglio a Ravenna il IV Campus della Fidae rivolto a docenti, coordinatori di attività educative e didattiche, vicepresidi, staff direttivo, coordinatori di classe, segretari e gestori. Il campus si articola in tre percorsi specifici a cui si aggiungeranno una serie di temi trasversali. I tre percorsi sono: “Corso di futurità”, “Segreteria scolastica” e “Coordinatore didattici” a cui si aggiungono altre tematiche come “Gestione delle relazioni con i docenti”, “Gestione delle relazioni con le famiglie”, “Decisione ed etica della responsabilità”, “Leadership educativa”, “Management scolastico”.

Il 19 luglio sarà presente e presiederà l’Eucaristia mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia e presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori della Cei (un tema che la Fidae sta approfondendo da diverso tempo offrendo percorsi di formazione con autorevoli esperti in materia e che sarà ulteriormente approfondito durante il Campus). Ad animare le cinque giornate di formazione, come relatori, Andrea Andretto, consigliere nazionale Fidae, Lorella Balsorano, esperta di segreteria amministrativa e didattica del Ministero dell’Istruzione, Antimo Cerreto, consulente aziendale ed esperto gestione risorse umane, Franco Civelli, consulente direzionale, sviluppo organizzativo, change management e professore dello Iusve, Loredana Crestoni, formatrice Isre-Iusve, Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei, Luigi Gentile, docente, Giuseppe Maffeo, responsabile dello Sportello ProntoFidae, Fabrizio Manca, dirigente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di Istruzione, Emanuele Montemarano, presidente organismo di vigilanza Accredia e Uni, Paola Murru, coordinatrice Didattica e vicepresidente nazionale Fidae, Paola Ottolini, formatrice Isre-Iusve, Sara Pagliai di Indire e coordinatrice dell’Agenzia nazionale italiana Erasmus+, Maria Pontillo, psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-comportamentale Università La Sapienza di Roma, Francesca Quaresima, docente, Manuela Riondato, docente, Maria Cristina Tata, psicologa specializzata in Attività clinica e di ricerca in psicopatologia dell’età evolutiva, Maria Pia Vallo, docente di discipline economico-aziendali e giuridiche presso la scuola secondaria di II grado, Stefano Vicari, direttore della Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

“Dopo due anni di stop finalmente torniamo a rivederci anche per il campus estivo – dichiara la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich – e lo facciamo nello spirito di fare ancora sempre più squadra affinché siamo in grado di rispondere al meglio al grande cambiamento che sta investendo tutta la scuola. Oggi abbiamo bisogno di costruire un villaggio dell’educazione dove nella diversità si condivida l’impegno di generare una rete di relazioni umane e aperte”.