Crisi di governo: Pallucchi (Forum Terzo settore), “si trovi rapida soluzione in un quadro di solidarietà nazionale”

“Dopo le dimissioni del premier Draghi, respinte dal presidente della Repubblica, ci appelliamo a tutte le forze politiche richiamandole ad un forte senso di responsabilità affinché venga garantito al Paese un governo stabile e coeso”. Così Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, commenta l’attuale fase politica. “Ci troviamo in un momento storico particolarmente difficile i cui effetti stanno gravando pesantemente sulla vita delle persone”, prosegue Pallucchi, evidenziando che “crisi finanziaria, pandemia, guerra in Ucraina, hanno prodotto un ulteriore aumento della povertà e sempre crescenti disuguaglianze”. “Rincari e inflazione – ammonisce – stanno colpendo soprattutto le persone e le famiglie già fragili. C’è una difficoltà sempre crescente ad assicurare una vita dignitosa, avere un lavoro non basta e molti, soprattutto giovani e donne, ne sono privi”. “A nome di tutte le organizzazioni aderenti e dei milioni di cittadini che ne fanno parte – conclude la portavoce – facciamo appello a tutte le forze politiche perché trovino, nei tempi più rapidi, una soluzione alla crisi di governo in un quadro di solidarietà nazionale tra tutte le forze che hanno a cuore le sorti del Paese”. “Lo chiediamo per il Paese e per i cittadini e le cittadine italiani, e lo chiediamo per le migliaia di organizzazioni del Terzo settore che rappresentano, sui territori, il primo presidio di solidarietà e la risposta ai bisogni delle fasce di popolazione più vulnerabili. Organizzazioni – sottolinea Pallucchi – che da troppo tempo attendono gli adeguati sostegni per dare stabilità all’intero sistema di Terzo settore; è doveroso metterle in condizione di poter continuare ad assolvere al meglio alla propria fondamentale ed insostituibile funzione sociale, ed è urgente farlo all’interno di un quadro di stabilità politica ed istituzionale”.