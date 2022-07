Apostolato del mare: Genova, a settembre il Convegno nazionale per i 90 anni

“A settembre vivremo a Genova il Convegno nazionale ‘Un mare di storia’ per ricordare i 90 anni della fondazione della Stella Maris in Italia”. Lo annuncia il diacono Massimo Franzi, presidente della Federazione nazionale Stella Maris. “Nel 1932 – spiega Franzi – si parla, per la prima volta in Italia, d’iniziare un lavo­ro di apostolato fra i lavoratori del­la marina mercantile. Promotori sono alcuni genovesi che si raggruppano in una Con­ferenza di San Vincenzo intitolata alla ‘Stella Maris’; presidente è il conte Gambaro ed assistente il canonico Giacomo Lercaro”. Nello stesso anno, pres­so la chiesa di San Marco al molo vecchio, venne quindi aperto un locale per i marittimi, con annessa biblioteca. “Con un lavoro umile e paziente – ha aggiunto Franzi – in questi locali di via del Molo, una eletta schiera di anime genero­se iniziò il complesso ed arduo compito di avvicinare i ma­rittimi sulle navi, per le strade, negli ospedali, per intrattenerli in un ambiente accogliente ed ospita­le sull’argomento della loro eleva­zione spirituale”. Il convegno si aprirà il 9 settembre con una giornata che avrà come titolo “Da dove veniamo” e incentrata quindi sulla storia dell’assistenza ai marittimi in Italia. In mattinata, dopo i saluti iniziali, Simone Varisco, della Fondazione Migrantes, terrà una relazione dal titolo “L’apostolato del mare in Italia: un cammino lungo 90 anni”. Al pomeriggio riflessioni e testimonianza su “I marittimi in tempo di pandemia e di guerre” con la partecipazione del contrammiraglio Sergio Liardo, direttore Marittimo della Liguria e comandante del Porto di Genova, e le testimonianze – tra gli altri – di Fabio Bramato, comandante della nave Costa Magica, e Giovanni Bonomo, pescatore di Mazara del Vallo. Alle 18, presso la chiesa di San Vincenzo de’ Paoli al Fassolo Santa, verrà celebrata una messa di ringraziamento presieduta da mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova. Nella mattinata successiva, 10 settembre, dopo una riflessione a cura di don Gian Luca Carrega, biblista e docente di Nuovo Testamento nella Facoltà Teologica di Torino, ci sarà spazio per parlare di “Welfare marittimo e dignità umana” e “Una chiesa al servizio dei marittimi” a cura, rispettivamente, di Renato Causa, diacono di Genova, e padre Bruno Ciceri, responsabile dell’Opera Apostolato del mare nel Dicastero per il Servizio allo sviluppo umano integrale.