Ucraina: fondi Ue per settore della salute. Kyriakides (Commissione), “guerra russa sta causando sofferenze fisiche e mentali inimmaginabili”

“Nel quadro degli sforzi che la Commissione europea sta compiendo per offrire un sostegno nel settore della salute, la commissaria Kyriakides si è recata in visita in Ucraina per incontrare il ministro della salute Viktor Liashko e visitare un centro medico pediatrico e un centro di riabilitazione per malati”. In questa occasione – di cui riferisce un comunicato – la Commissione e il governo ucraino hanno firmato un accordo che associa l’Ucraina al programma Eu4Health. “L’accordo permetterà all’Ucraina di accedere ai finanziamenti dell’Ue nel settore della salute”. Ciò consentirà al sistema sanitario ucraino “di rispondere alle esigenze immediate, contribuendo anche alla ripresa a lungo termine”. Stella Kyriakides ha dichiarato: “Gli operatori sanitari, con la loro resilienza e il loro stoicismo, mi hanno dato una vera lezione di umiltà nel corso della mia visita odierna. Il dolore e la sofferenza provocati dalla barbarica e insensata invasione russa mi hanno profondamente commossa e rattristata. Grazie all’accordo sul programma Eu4Health firmato oggi, l’Ucraina sarà in grado di beneficiare rapidamente dei finanziamenti dell’Unione che sosterranno il settore dell’assistenza sanitaria nell’immediato e contribuiranno alla ricostruzione a lungo termine”. “La guerra russa in Ucraina sta causando sofferenze fisiche e mentali inimmaginabili a milioni di persone e mette sotto enorme pressione un sistema sanitario pubblico gravemente danneggiato. Rafforzando la nostra cooperazione sanitaria, lanciamo oggi un ulteriore chiaro segnale del pieno e fermo sostegno dell’Ue all’Ucraina”.

Viktor Liashko, ministro della salute dell’Ucraina, ha dichiarato: “La partecipazione dell’Ucraina a questo programma è un ulteriore esempio di come l’integrazione europea migliorerà la vita dei nostri cittadini attraverso l’accesso ai finanziamenti dell’Ue in questo settore. Il forte sostegno internazionale che vediamo oggi ci offre la possibilità di ricevere assistenza finanziaria per la modernizzazione e la ripresa del nostro sistema sanitario”.