Fraternità: al via le “Serate di Nomadelfia”, per la carovana 9 tappe tra Toscana ed Emilia

Prenderanno il via nei prossimi giorni le “Serate di Nomadelfia”, un modo originale e coinvolgente con cui la realtà comunitaria si fa conoscere attraverso danze eseguite dai suoi giovani, brevissimi video e interventi sullo stile della commedia dell’arte, che ne fanno un evento artistico e un messaggio di vita appassionante, che continua a coinvolgere ed emozionare. “Ma è soprattutto il clima di amicizia e il sogno di un mondo più libero, giusto e fraterno che alberga nel cuore di ogni uomo – viene spiegato in una nota – a conferire alle Serate un fascino che a distanza di oltre 50 anni non si è appannato e che continua a riempire le piazze. È una testimonianza vivente che occhi attenti sanno riconoscere in tutti i loro gesti anche quando allestiscono gli impianti, e quando, al termine dello spettacolo, in circa un’ora, lavorando insieme, smontano, caricano tutto sui camion, puliscono la piazza”.

Nomadelfia è composta da 350 persone, una sessantina di famiglie che lavorano e vivono insieme nella totale comunione dei beni, secondo lo stile delle prime comunità cristiane, e che nel corso degli anni hanno accolto in affido come figli, alla pari dei propri, più di 5mila ragazzi in difficoltà. È costituita da cattolici e la sua esperienza si basa sul Vangelo vissuto anche socialmente da un popolo intero, che sebbene sia fortissimamente caratterizzata sul piano delle fede, perché la si vuole vivere in ogni aspetto della vita, comprende un nucleo di valori universalmente condivisibili, quali la fraternità umana, la solidarietà, la giustizia sociale, la pace, la responsabilità personale e comunitaria. Durante il periodo estivo da ormai 50 anni, sull’esempio del loro fondatore don Zeno Saltini (1900-1981), i Nomadelfi animano le piazze d’Italia e anche estere con uno spettacolo-proposta, le “Serate di Nomadelfia” appunto, che quest’anno saranno ospitate principalmente in Toscana. La carovana toccherà Porto S. Stefano (19 luglio), Orbetello (26 luglio), Punta Ala (28 luglio), Gavorrano (3 agosto), Alberese (6 agosto), Piancastagnaio (9 agosto), Castiglione della Pescaia (13 agosto), Fonteblanda (15 agosto). Il 23 luglio, una mini-Serata sarà proposta a Carpi. Dappertutto l’ingresso è libero e gratuito.