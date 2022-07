Diocesi: Brescia, mons. Tremolada ha iniziato questa mattina la chemioterapia. Mercoledì il trapianto

Il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, “ricoverato da lunedì scorso presso l’ospedale San Gerardo di Monza e dopo alcuni giorni di preparazione, ha iniziato questa mattina la chemioterapia per l’abbattimento del midollo osseo malato. Questa fase della terapia durerà fino a martedì 19 luglio. Mercoledì 20 luglio riceverà, invece, l’infusione delle cellule staminali del donatore”. Lo comunica il portavoce del vescovo, don Adriano Bianchi, in una nota nella quale precisa che “la fase successiva prevede la permanenza in ospedale del presule per almeno quattro settimane”. “Mons. Tremolada – prosegue don Bianchi – ringrazia coloro che lo hanno accolto in questi giorni, medici e personale sanitario, che con attenzione e professionalità si stanno prendendo cura di lui. Continuiamo ad accompagnare il nostro pastore con la preghiera perché il Signore lo sostenga in questo momento di fragilità e gli doni la grazia di una buona ripresa”.