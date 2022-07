Ambiente: le Nazioni Unite lanciano l’iniziativa “Football for the Goals”. Dal calcio agli obiettivi di sviluppo sostenibile

Durante il Campionato europeo femminile di calcio, Uefa Women’s Euro 2022, le Nazioni Unite lanciano Football for the Goals, una nuova iniziativa che fornisce una piattaforma che consente alla comunità calcistica globale di impegnarsi a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) . L’Unione delle Federazioni calcistiche europee (Uefa), che nel dicembre 2021 ha presentato la propria strategia di sostenibilità “Strength through Unity” incentrata sui diritti umani e sull’ambiente, si unisce all’iniziativa come suo membro inaugurale.

“Football for the Goals” (Fftg), quale iniziativa guidata e gestita dalle Nazioni Unite, mira a trarre vantaggio dalla forza coesiva del calcio non solo per accrescere la consapevolezza sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma anche per determinare un cambiamento nei comportamenti e nelle pratiche sostenibili dell’industria calcistica e ispirare i suoi tifosi.

Tutti coloro che partecipano al mondo del calcio – dalle confederazioni, associazioni nazionali, leghe e club, ai giocatori e le loro associazioni, alle associazioni di tifosi, media e partner commerciali – sono invitati a unirsi all’iniziativa e a tramutarsi in agenti attivi del cambiamento, impegnandosi ad adottare i principi dello sviluppo sostenibile e dei diritti umani, a sviluppare pratiche commerciali sostenibili e a promuovere gli Sdgs. I membri utilizzeranno la loro visibilità attraverso tornei, giocatori, sponsor, media e comunità di tifosi per sensibilizzare sugli Sdgs attraverso la loro popolarità e il loro sostegno. Grazie al loro impegno, aumenteranno la consapevolezza sugli Sdgs e dimostreranno come le pratiche sostenibili possano essere integrate in qualsiasi modello di business, compreso lo sport.