Diocesi: Faenza, domani torna la rassegna “Musica e Spirito”

Torna, a Faenza, la rassegna “Musica e Spirito” con un nuovo appuntamento: domani, alle 21 nella chiesa del Seminario vescovile Pio XII concerto del Coro e Orchestra della Cappella musicale della basilica di San Francesco di Ravenna. Come tutti i concerti della rassegna “Musica e Spirito”, riferisce il settimanale della diocesi di Faenza “Il Piccolo”, “anche questa serata invita a lasciarsi trasportare dalla coinvolgente unione di arte e spiritualità. La presentazione e le riflessioni sono a cura del vice direttore del Museo diocesano Giovanni Gardini. Come di consueto il concerto sarà replicato anche a Ravenna, il giorno seguente, domenica 17 luglio, alle 19.30, nella basilica di San Francesco, con la partecipazione del Coro del Teatro dell’Opera nazionale di Ucraina, e inserito in Ravenna Festival”. L’appuntamento è stato reso possibile grazie al Comune di Faenza e alla collaborazione dell’Associazione musicale “Gabriele Fattorini”, del Museo e Biblioteca diocesana, della Scuola di musica “G. Sarti”, della Scuola “A. Pescarini” Arti e Mestieri. Ingresso con offerta libera destinata alle attività della rassegna “Musica e Spirito”.