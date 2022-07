Diocesi: Cassano all’Jonio, domenica mons. Savino ordina due nuovi sacerdoti

La diocesi di Cassano all’Jonio si arricchisce di nuovi presbiteri. Si prostreranno ai piedi dell’altare con il volto rivolto al suolo, in segno di umiltà e di dono della propria vita al Signore, mentre tutta la Chiesa pregherà per loro. Un lungo momento di orazione, particolarmente suggestivo e accompagnato dalle litanie dei santi, che precede l’imposizione delle mani da parte del vescovo, mons. Francesco Savino, domenica 17 luglio, alle ore 18.30, nella basilica minore cattedrale. Don Luca Pitrelli e don Mansueto Corrado pronunceranno il loro “Eccomi”. Don Mansueto, classe 1996, è nato a Trebisacce ed ha conseguito la maturità classica presso il liceo classico “Alessi di Turi” del comune ionico. Don Luca, è nato a Castrovillari nel 1985 ed ha conseguito il diploma di maturità presso l’Istituto commerciale di Oriolo. I due giovani hanno frequentato il Pontificio Seminario teologico San Pio X di Catanzaro, completando gli studi teologici presso l’Istituto teologico calabro, conseguendo il baccalaureato in Teologia. Mons. Savino esorta la comunità diocesana ad unirsi in preghiera per i due novelli sacerdoti, nella consapevolezza che tutto è grazia. Ad accompagnarli saranno i rispettivi parroci delle comunità “Madonna della Salute” di Amendolara e di “San Giorgio Martire” di Oriolo Calabro.