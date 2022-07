Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, ad Avenza due momenti di confronto sulla guerra in Ucraina

“La guerra in Ucraina ci interpella”. La diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, in collaborazione con l’Azione Cattolica e il gruppo “P Maiuscola”, propone due incontri di formazione, che intendono essere occasioni e spazi per un confronto e un ascolto reciproco sulla guerra. Un primo incontro è previsto per lunedì 18 luglio e avrà come ospite Marco Tarquinio, direttore del quotidiano “Avvenire”, che aiuterà a comprendere come leggere le notizie sulla guerra in Ucraina, come vengono “filtrate” attraverso i giornali, tv e social media, e come i meccanismi di propaganda e delle fake news alimentino il conflitto. L’incontro sarà moderato da Luca Collodi, caporedattore di Radio Vaticana Italia.

Un secondo incontro è in programma, invece, lunedì 25 luglio, e sarà il vescovo, mons. Mario Vaccari, ad intervenire, offrendo una riflessione sulla logica della guerra e il cammino verso la pace, alla luce del Magistero sociale della Chiesa. Gli incontri, aperti a tutti, sacerdoti e laici, si terranno alle ore 21, presso il giardino di “Casa Pellini” ad Avenza, “nella consapevolezza che la guerra riguarda ciascuno e che il primo passo verso la pace sia quello di capire e analizzare le motivazioni del conflitto”.