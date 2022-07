Gmg Lisbona 2023: Comitato organizzatore locale, un campo di formazione per i capigruppo dei volontari

Gmg Lisbona 2023, campo formazione capi gruppo volontari (Foto: Alberto Conceição | JMJ Lisboa 2023)

Sale l’attesa e l’entusiasmo tra i capi gruppo dei volontari della prossima Gmg di Lisbona (1-6 agosto 2023). Questi ultimi hanno partecipato in 150 da ogni parte del Portogallo ad un campo di formazione (Boot camp) che si è svolto nella capitale lusitana nei giorni scorsi. Promosso dal Comitato organizzatore locale (Col) della Gmg, il campo ha dato la possibilità ai partecipanti di conoscere nel particolare tutta l’organizzazione della Giornata mondiale della gioventù. Secondo quanto riferito dal Col, i capi gruppo hanno svolto attività pratiche, ludiche, partecipato a momenti di preghiera e ascoltato alcune testimonianze di volontari di Gmg precedenti. Ai partecipanti è giunto anche il saluto di don Américo Aguiar, presidente della Fondazione Gmg Lisbona 2023 che ha sottolineato l’importanza dell’opera dei volontari in un evento come quello della Gmg.