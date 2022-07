Commissione Ue: sanzioni contro la Russia. Von der Leyen, “Mosca deve continuare a pagare un prezzo alto per la sua aggressione”

La Commissione europea ha adottato oggi una proposta congiunta (Alto rappresentante-Commissione) per un nuovo pacchetto di misure “per mantenere e rafforzare l’efficacia dei sei pacchetti di sanzioni dell’Ue ad ampio raggio e senza precedenti contro la Russia”. Il pacchetto “manutenzione e allineamento” odierno chiarisce una serie di disposizioni “per rafforzare la certezza del diritto per gli operatori e l’applicazione da parte degli Stati membri”. Allinea inoltre ulteriormente le sanzioni dell’Ue con quelle “dei nostri alleati e partner, in particolare nel G7”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “La brutale guerra della Russia contro l’Ucraina continua senza sosta. Pertanto, proponiamo oggi di rafforzare le nostre pesanti sanzioni contro il Cremlino, applicarle in modo più efficace ed estenderle fino a gennaio 2023. Mosca deve continuare a pagare un prezzo alto per la sua aggressione”.

Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha dichiarato: “Le sanzioni dell’Ue sono dure e pesanti. Continuiamo a prendere di mira coloro che sono vicini a Putin e al Cremlino. Il pacchetto di oggi riflette il nostro approccio coordinato con i partner internazionali, compreso il G7”.