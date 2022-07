Diocesi: Savona-Noli, “La montagna, il gruppo, la strada”, escursioni con la pastorale del Tempo libero

Cinque escursioni sotto il titolo “La montagna, il gruppo, la strada”: le organizza l’Ufficio diocesano per la pastorale del Tempo libero e del turismo della diocesi di Savona-Noli. Il primo appuntamento sarà sabato 16 luglio con il trekking alla Colla di San Giacomo: partenza alle ore 9 da piazza Corradini a Vado Ligure. “Sarà un’escursione facile, della durata di quattro ore, con dislivello di 200 metri, lungo un bel sentiero nel bosco e un tempo percorso da pellegrini, soldati e mercanti”, spiega la direttrice Manuela Pastorino.

Il 7 agosto sarà la volta della Val Cornei e del Parco Archeologico di San Lorenzino, con partenza alle 9 dall’Abbazia benedettina Santa Maria in Finalpia: quattro chilometri, dislivello 250 metri, durata di circa 3 ore e 30 minuti. “Il fresco sentiero si snoda tra antiche case di Pietra del Finale fino al castrum di Orco, con la bella Chiesa romanica San Lorenzino”, dice Pastorino.

Il 25 settembre è in programma “Noli e il Sentiero del Pellegrino”. Il 23 ottobre gita alla scoperta delle chiese e dei castelli di Perti. L’ultimo trekking è previsto per il 20 novembre con la “Varigotti di don Giussani”. L’escursione raggiungerà Punta Crena, la chiesa San Lorenzo e i luoghi significativi “sui passi” di don Luigi Giussani.