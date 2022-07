Sanità: Roma, dal 18 luglio al via “Idi Home”, nuovo servizio di assistenza domiciliare

Il 18 luglio l’Idi Irccs ( Istituto dermopatico dell’Immacolata) avvia il nuovo servizio di assistenza domiciliare, Idi Home.

Rapidità nell’esecuzione della prestazione richiesta e qualità del servizio sanitario offerto saranno le peculiarità di questo servizio rivolto a tutti.

Per accedervi sarà sufficiente una semplice telefonata al numero di tel 06.66462360, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 14 o scrivere un’email all’indirizzo: idihome.segreteria@idi.it.

“Si tratta di un ulteriore passo verso l’apertura della struttura ospedaliera alla città e al territorio – dichiara Alessandro Zurzolo, consigliere delegato dell’Idi – che si inserisce in un processo di rinnovamento che da mesi interessa l’ospedale con un importante iter di modernizzazione tecnologica ed una sempre più articolata offerta nell’erogazione di nuove prestazioni sanitarie”.

L’Idi Irccs-Ospedale fondato dai “Figli dell’Immacolata Concezione” nel 1857 ha avuto da sempre come missione quella di prendersi cura delle persone più bisognose di cure, in particolar modo degli anziani e oggi Idi Home facendo tesoro della storia, vuole essere sempre più vicino ai pazienti offrendo con questo nuovo servizio, in regime domiciliare, una serie di prestazioni, come il prelievo ematico domiciliare, le visite mediche specialistiche, l’accesso infermieristico per medicazioni ulcere, l’accesso infermieristico per somministrazione terapia farmacologica e presidi medici, la consulenza psicologica, la riabilitazione ortopedica, l’assistenza oncologica e terapia antalgica.

“Idi Home – sottolinea Nicola Samà, responsabile del Servizio – nasce con l’intento di offrire assistenza alle persone che necessitano di cure senza spostarsi dalla propria abitazione, supportando, nel caso dei pazienti più anziani, i familiari e garantendo di conseguenza una migliore qualità di vita, mantenendo inalterata la qualità della cura”.