Sport: Csi, nel fine settimana a Cesenatico si assegnano gli ultimi 12 scudetti di basket, volley e calcio anche per disabili

Proseguono le finali dei campionati nazionali del Centro sportivo italiano (Csi), che da metà giugno a Cesenatico hanno già assegnato 24 titoli e si apprestano a decidere gli ultimi 12 scudetti di basket, calcio e volley. Si contenderanno i titoli le 46 squadre qualificatesi nelle categorie Top Junior ed Open, con 626 atleti over 16, di cui 172 donne, provenienti da 12 regioni italiane e 27 comitati territoriali. La Lombardia conta il più alto numero di squadre partecipanti (11) ed oltre 100 atleti impegnati, seguita dall’Emilia Romagna che ha 9 formazioni in finale nei diversi sport. Sono 4 titoli nella pallavolo, 2 nella pallacanestro e 6 nel calcio, dei quali 4 nel calcio a 5 che comprende anche i 2 dedicati ai quintetti con atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Domani si giocheranno le semifinali, mentre domenica mattina sono in programma le finali.