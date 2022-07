Diocesi: San Marco Argentano-Scalea, stasera sarà consacrata la nuova chiesa a Cetraro

Dopo oltre dieci anni dall’intesa tra la diocesi di San Marco Argentano-Scalea e il Comune di Cetraro la comunità parrocchiale di San Marco Evangelista potrà avere finalmente la sua nuova sede, prospiciente la moderna e omonima piazza, accanto al Lungomare. Il rito di consacrazione del nuovo tempio è previsto per oggi, 15 luglio, alle ore 19. “La costruzione, che riproduce la facciata di un piccolo tempio greco, è stata possibile a seguito dell’accordo tra il vescovo Leonardo Bonanno, appena arrivato in diocesi nell’aprile 2011 e il sindaco di Cetraro del tempo, Giuseppe Aieta: è stata demolita la vecchia chiesa, da poco chiusa al culto per motivi di sicurezza perché fatiscente, insieme con la casa canonica, dando la possibilità di creare una nuova piazza con accanto la chiesa, a cura dell’Amministrazione comunale”, spiega la diocesi sul suo sito. “La diocesi da parte sua realizzerà quanto prima una chiesa con ampi locali di ministero in località ‘Santa Maria di Mare'”, grazie al permesso a costruire rilasciato nei giorni scorsi.