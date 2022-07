Diocesi: Firenze, nella basilica di Santa Croce stamattina hanno cantato insieme 1.200 giovani tedeschi

Oltre 1.200 giovani appartenenti a cori arrivati da tutta la Germania hanno animato stamani, nella basilica di Santa Croce, a Firenze, la celebrazione eucaristica in occasione del quarantatreesimo congresso della Federazione internazionale Pueri cantores che ha l’obiettivo di trasmettere il messaggio della pace e che si concluderà domenica a Firenze. “La basilica francescana anche in questa occasione, per volontà della comunità dei Frati minori conventuali e dell’Opera di Santa Croce, si è confermata quindi luogo di accoglienza di popoli e di incontro nel nome della pace e della fraternità”, si legge in una nota.

Contemporaneamente allo svolgimento della messa in Santa Croce altri 1.300 giovani provenienti da diversi Paesi del mondo hanno animato le celebrazioni in numerose chiese della città. Al congresso partecipano ottantacinque cori provenienti da quattordici Paesi del mondo con duemilacinquecento giovani in tutto. Sono rappresentati – oltre a Italia e Germania (con 28 cori, i più numerosi) – Spagna, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Corea del Sud, Burundi e Messico.