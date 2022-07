Disinnesco bomba a Bolzano: diocesi, domenica 17 luglio cancellate alcune messe festive

“Le operazioni di disinnesco della bomba rinvenuta in via Alto Adige, nel centro di Bolzano, in programma la mattina di domenica 17 luglio, prevedono entro le 8.45 l’evacuazione di chi risiede nella zona rossa (istituita per un raggio di 468 metri dal luogo di rinvenimento dell’ordigno) e hanno ovviamente ripercussioni anche nelle chiese che si trovano entro questa area. Alcune sante messe della mattinata di domenica 17, infatti, non possono essere celebrate”. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla diocesi di Bolzano-Bressanone.

Per quanto riguarda le funzioni religiose in lingua italiana, “causa evacuazione vengono cancellate le sante messe festive delle 8.30 e delle 10.30 nella chiesa di San Domenico in piazza Domenicani. Cancellata anche la celebrazione delle 10 in duomo in lingua tedesca”. Ancora: “La santa messa in lingua tedesca nella chiesa dei Cappuccini è anticipata alle 7.30 (anziché alle 8). Confermata invece la santa messa in italiano delle 8.45 nella chiesa di San Giuseppe ai Piani, rimasta fuori dalla zona rossa”.