Terra Santa: padre Patton confermato Custode. Mons. Tisi (Trento), “possa continuare ad essere seminatore di unità e pace”

“La Chiesa di Trento gioisce per questa conferma e sostiene con la preghiera fra Francesco nel suo impegnativo incarico. Dalla terra in cui si è incarnato il Dio di Gesù, egli possa continuare ad essere, nello spirito francescano, seminatore di unità e di pace e testimone di speranza”. Così l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, commenta la conferma di fra Francesco Patton come Custode di Terra Santa e guardiano del Monte Sion comunicata oggi dalla Santa Sede. Papa Francesco, infatti, ha confermato l’elezione avvenuta da parte del Definitorio generale dell’Ordine dei Frati minori francescani. Originario di Vigo Meano, frazione di Trento, dov’è nato il 23 dicembre 1963, Patton era stato nominato per la prima volta Custode di Terra Santa il 20 maggio 2016, per un quinquennio.