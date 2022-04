Diocesi: Lucca, mons. Giulietti ieri sera ha benedetto le bici e i protagonisti di un viaggio fino a Copenaghen per portare un messaggio di pace e rispetto della natura

(Foto: diocesi di Lucca)

Nel tardo pomeriggio di ieri, 28 aprile, davanti la cattedrale di San Martino di Lucca le biciclette e i protagonisti di un viaggio davvero speciale hanno ricevuto la benedizione impartita dall’arcivescovo Paolo Giulietti, nella ricorrenza di S. Caterina da Siena. Era presente anche il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini.

Il viaggio è stato promosso dall’associazione Pro Classic Cycle e i protagonisti sono Giovanni e Martina Bertolli, padre e figlia. Davanti la cattedrale c’erano anche amici e appartenenti all’associazione.

Domani 30 aprile con un pulmino i due partiranno alla volta di Berlino. Dalla capitale tedesca poi, in bicicletta, andranno a Copenaghen dove arriveranno il 4 maggio. Lì saranno ricevuti anche dall’ambasciatore italiano Luigi Ferrari. Claudio Rossi, presidente della Pro Classic Cycle, e Giovanni Bertolli hanno sottolineato come la bicicletta a Copenaghen sia un modo di vivere sano e affermato da cui poter prendere esempio e per questo è stata scelta come meta dell’itinerario. Inoltre, sia l’arcivescovo sia il sindaco hanno ricordato come questa esperienza sia anche un messaggio di pace e rispetto della natura che l’uso della bicicletta porta con sé.