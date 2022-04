Coronavirus Covid-19: Iss-min. Salute, lieve aumento incidenza settimanale. Rt a 0,93. Stabili ricoveri in terapia intensiva. Tre Regioni a rischio alto

Dopo varie settimane in diminuzione, aumenta l’incidenza settimanale a livello nazionale. Lo rivela il Report dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute relativo al periodo 18-24 aprile con dati aggiornati al 27 aprile, evidenziando un lieve aumento dell’incidenza, pari a 691 per 100mila abitanti, rispetto alla settimana precedente (657 per 100mila abitanti). Nel periodo 6-19 aprile, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,90-1,04), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente: Rt=0,93 (0,90-0,96) al 19 aprile vs 0,91 (0,88-0,93) al 12 aprile. Sostanzialmente stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva che si situa al 4,4% (409/9.389) nel giorno 26 aprile rispetto al 4,5%del 19 aprile.

Tre Regioni/Province autonome sono classificate a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza. Undici sono classificate a rischio moderato; le restanti sono classificate a rischio basso. Diciannove Regioni/Province autonome riportano almeno una singola allerta di resilienza; quattro riportano molteplici allerte di resilienza.

Dagli esperti la raccomandazione di “continuare a rispettare rigorosamente le misure comportamentali individuali e collettive” e di completare “i cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo”.